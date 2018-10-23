وفد سوري إلى العراق قريبا لبحث فتح معبر البوكمال

أكدت وزارة الخارجية العراقية أن وفدا سوريا سيصل بغداد في الأيام القليلة المقبلة لبحث التحضيرات لفتح معبر البوكمال الحدودي بين الدولتين.

وأشار المتحدث باسم الخارجية العراقية، أحمد محجوب، أن الوفد الفني السوري برئاسة مساعد وزير الخارجية السوري وليد المعلم سيجري في العراق "مفاوضات فنية" في سبيل تمهيد وتسهيل فتح المعبر، واصفا هذه الخطوة بأنها "اختراق".

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وذكر محجوب أن وفدا عراقيا برئاسة وزير الخارجية إبراهيم الجعفري أبدى أثناء زيارته إلى دمشق الأسبوع الماضي تفاؤل بغداد إزاء إمكانية فتح المعبر بين محافظتي دير الزور السورية والأنبار العراقية.

كما أكد المتحدث أن حكومة رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي سوف توقع، عند توليها مقاليد الحكم، على سلسلة اتفاقيات هامة مع دمشق، معظمها في مجال الاقتصاد، مشيرا إلى أن الدولتين تخوضان حوارا "جادا وبناءا" في مختلف المجالات.

وفي وقت سابق من العام الجاري، تمكنت القوات السورية من استعادة مدينة البوكمال ومساحات واسعة في محافظة دير الزور من قبضة تنظيم "داعش"، في إطار تقدمها واسع النطاق نحو مواقع المسلحين شرقي سوريا.

المصدر: نوفوستي