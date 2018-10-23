سياسي تركي يتحدث عن أمر قد يكشفه أردوغان اليوم!

ذكر السياسي التركي المعارض، دوغو برينجيك، أن قوات أمن بلاده عثرت على أجزاء من جثة الصحفي السعودي القتيل جمال خاشقجي في بئر داخل حديقة القنصلية السعودية باسطنبول.

ونقل موقع "تركي برس" عن برينجيك قوله أثناء مشاركته في برنامج بقناة "أولوصال" التركية مساء أمس إن"عناصر أمن الدولة التركية انتشلوا بعض أجزاء جثة خاشقجي من البئر الموجودة داخل حديقة القنصلية خلال عمليات البحث".

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ورجّح السياسي التركي، الذي يتولى رئاسة "حزب الوطن" المعارض، وكان مرشحا سابقا في الانتخابات الرئاسية، أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيكشف عن ذلك في كلمته المرتقبة اليوم الثلاثاء خلال اجتماع كتلة حزب العدالة والتنمية الحاكم البرلمانية، والمخصصة لملابسات هذه "الجريمة".

وكان أردوغان تعهد أمس الأول بأن بلاده ستكشف بشكل تام جميع الحقائق المتعلقة بمقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في مدينة اسطنبول يوم الثلاثاء، وذلك خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم.

وقال الرئيس التركي في هذا السياق: "لأننا نبحث عن العدالة.. سنعري الحقائق بكافة تفاصيلها، وليس عبر بعض الخطوات العادية فحسب"، متسائلا بهذا الخصوص: "لماذا جاء 15 شخصا إلى هنا؟، ولماذا تم اعتقال 18 (في السعودية على خلفية الاشتباه بتورطهم في القضية)؟ ينبغي الإفصاح عن جميع تفاصيل هذه الأمور".

وتعهد أردوغان بأنه سيتحدث عن هذه القضايا "بشكل مختلف جدا" يوم الثلاثاء في خطابه أمام كتلة الحزب الحاكم البرلمانية، وأنه سيكشف جميع التفاصيل.

وكانت الرياض أعلنت فجر السبت مقتل خاشقجي داخل مقر قنصليتها في إسطنبول وذلك إثر شجار مع مسؤولين سعوديين، وذكرت أنه تم توقيف 18 شخصا، كلهم سعوديون.

ولم تكشف السلطات السعودية عن مصير جثة خاشقجي الذي كان اختفى بعد دخوله قنصلية بلاده في 2 أكتوبر الجاري.

ورأى الموقع الإخباري التركي أن الرواية الرسمية السعودية تتناقض مع روايات سعودية غير رسمية، صدر آخرها عن مسؤول سعودي أمس الأول، جاء فيها أن "فريقا من 15 سعوديا، تم إرسالهم للقاء خاشقجي في 2 أكتوبر، لتخديره وخطفه قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم".

المصدر: ترك برس