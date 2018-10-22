بلاغ للحكومة المصرية بسبب "الفياغرا"

تقدم صيدلي مصري وخبير دوائي يدعى هاني سامح، ببلاغ للحكومة المصرية بسبب تجربة دواء سيلدنافيل "فياغرا" على النساء الحوامل في مصر.

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وأوضح أن هذا الدواء تم وقف تجاربه في ألمانيا، والتي كانت تهدف لمعرفة تأثير تعاطي الحوامل مادة "سيلدينافيل" المستخدمة في أقراص "الفياغرا" على نمو الجنين، حيث أدت إلى وفاة 19 رضيعا جراء تعاطي أمهاتهن الفياغرا.

وأوضح مركز «AMC» للدراسات الأكاديمية في أمستردام، أن هذه المادة الموسعة للأوعية الدموية كانت تعطى لنساء حوامل في مستشفى أمستردام الجامعي، وفي 7 مراكز طبية أخرى في هولندا، حيث كان أطفال هؤلاء النساء يعانون اضطرابات جسيمة في النمو.

وحسب المركز، فإن 19 رضيعا من أصل 93 امرأة تعاطت مادة "سيلدينافيل" قد توفوا، وأن 11 من هؤلاء الأطفال حديثي الولادة كانوا يعانون من أمراض في الرئتين، على رأسها ارتفاع ضغط الدم في الرئتين، والذي يمكن أن يؤدي إلى نقص الأكسجين.

وبناءا عليه تقدم الصيدلي ببلاغ إلى رئاسة الوزراء حمل رقم 1233831 جاء فيه أن هناك تقارير موثقة علميا عن تجربة دواء سيلدنافيل، على النساء الحوامل في مصر.

وطالب البلاغ بالعمل على حماية المريض المصري والتحذير من تلك التجارب والعمل على سلامة كل من خضع للتجربة ومتابعته صحيا والعمل على تعويضه عن أي أضرار لحقت به.

وشدد البلاغ أيضا على ضرورة التحقيق واستيفاء ما يلزم ومحاكمة كل متورط بجريمة استخدام أدوية غير مرخص بها تسببت بتلك الأضرار والمخاطر .

المصدر: فيتو