صحيفة سعودية: خبر إعفاء محمد بن سلمان مزور!

أعلنت صحيفة "سبق" السعودية أن لا علاقة لها بالخبر المتداول بشأن صدور أمر إعفاء من الديوان الملكي بعد اجتماع لهيئة البيعة.

وقالت الصحيفة السعودية إن جهات مجهولة روجت لهذا الخبر، وزعمت أنه نشر في صحيفة "سبق"، واستخدمت في ذلك صفحة مزورة تحمل شعار الصحيفة وباسم أحد محرريها.

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وأكدت صحيفة "سبق" الإلكترونية في هذا الصدد "عدم علاقتها بالمتداول جملة وتفصيلا"، ودعت الجميع إلى تحري الدقة والأمانة في النشر والنقل.

وشددت "سبق" على أن لا علاقة لها بما يتداول، وأكدت لقرائها "أنها تستقي أخبارها من مصادرها الموثوقة".

مايتداول عن أمر ملكي بإعفاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان غير صحيح, ومصدر الإشاعة موقع العهد نيوز الفلسطيني المنتحل لهوية صحيفة سبق السعودية, وقام الموقع مؤخراً بنشر العديد من الإشاعات السابقة التي حذرنا منها.https://t.co/BmEWgTWrL3

__ pic.twitter.com/1m66R6EPd7 — هيئة مكافحة الإشاعات (@No_Rumors) October 21, 2018

وكانت حسابات في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تداولت خبرا يفيد بإعفاء محمد بن سلمان بن عبد العزيز من منصبه وتعيين خالد بن سلمان بن عبد العزيز مكانه.

المصدر: سبق