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صحيفة سعودية: خبر إعفاء محمد بن سلمان مزور!

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صحيفة سعودية: خبر إعفاء محمد بن سلمان مزور!
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أعلنت صحيفة "سبق" السعودية أن لا علاقة لها بالخبر المتداول بشأن صدور أمر إعفاء من الديوان الملكي بعد اجتماع لهيئة البيعة.

وقالت الصحيفة السعودية إن جهات مجهولة روجت لهذا الخبر، وزعمت أنه نشر في صحيفة "سبق"، واستخدمت في ذلك صفحة مزورة تحمل شعار الصحيفة وباسم أحد محرريها.

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وأكدت صحيفة "سبق" الإلكترونية في هذا الصدد "عدم علاقتها بالمتداول جملة وتفصيلا"، ودعت الجميع إلى تحري الدقة والأمانة في النشر والنقل.

وشددت "سبق" على أن لا علاقة لها بما يتداول، وأكدت لقرائها "أنها تستقي أخبارها من مصادرها الموثوقة".

وكانت حسابات في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تداولت خبرا يفيد بإعفاء محمد بن سلمان بن عبد العزيز من منصبه وتعيين خالد بن سلمان بن عبد العزيز مكانه.

المصدر: سبق

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