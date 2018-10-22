مسؤول سعودي: خاشقجي قضى خنقا عندما همّ بمغادرة القنصلية عنوة وبدأ يصرخ طالبا النجدة

نقلت قناة ABC نيوز الأمريكية، عن مسؤول سعودي قوله إن الصحفي المعارض جمال خاشقجي قتل خنقا داخل القنصلية السعودية في اسطنبول، عندما حاول المغادرة عنوة وبدأ يصرخ طالبا النجدة.

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وأشار هذا المسؤول الذي لم تذكر القناة اسمه، إلى أن الصحفي قُتل بسبب "احتجاز خانق"، عندما حاول مغادرة البعثة الدبلوماسية وصرخ طالبا المساعدة والنجدة.

وفقا للمسؤول، تم تسليم جثة القتيل إلى "متعاون محلي" في اسطنبول من أجل التخلص منها.

وقال المسؤول: "التحقيق مستمر في كل هذا. ويشمل 15 شخصا (وصلوا إلى اسطنبول) وهم محتجزون الآن. ليس لدي أسماؤهم في الوقت الحالي".

وأعلن المدعي العام السعودي، سعود بن عبد الله المعجب، في وقت سابق أن خاشقجي "توفي" نتيجة "مشاجرة" في قنصلية المملكة العربية السعودية في اسطنبول. وأنه تم احتجاز 18 مواطناً سعودياً على علاقة بمقتله، وتمت إقالة مسؤولين أمنيين كبار، أبرزهم نائب رئيس جهاز المخابرات العامة أحمد عسيري والمستشار في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني، من مناصبهم.

وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يوم الأحد في مقابلة مع "فوكس نيوز"، إن من قتلوا الصحفي "تجاوزوا سلطتهم" و"حاولوا إخفاء ذلك"، ووصف الحادث بأنه "خطأ فادح". وعبّر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان عن تعازيهما عبر الهاتف لعائلة الفقيد جمال خاشقجي.

المصدر: نوفوستي