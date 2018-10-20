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نتنياهو يؤجل هدم الخان الأحمر

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نتنياهو يؤجل هدم الخان الأحمر
Globallookpress Shadi Hatem
احتجاجات في الخان الأحمر
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ذكرت مصادر في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن رئيس الوزراء قرر تأجيل هدم قرية الخان الأحمر شرقي القدس.

وحسب المصادر، فإن الهدف من وراء التأجيل هو إعطاء مزيد من الوقت لعملية التفاوض ومناقشة المقترحات الأخيرة من مختلف الأطراف، حتى تستنفد كافة الإمكانيات للحوار.

ولم يتم تحديد أي موعد لهدم القرية.

وانتقد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان هذا القرار، مشيرا إلى أنه "يتعارض تماما" مع موقفه، حسبما جاء في بيان صادر عن مكتبه.

بدوره، أكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الوزير وليد عساف في حديث لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الاحتجاجات في الخان الأحمر ستستمر حتى إلغاء قرار الهدم نهائيا.

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هذا، وكانت السلطات الإسرائيلية تخطط لهدم الخان الأحمر، مطالبة السكان بالمغادرة بحلول 1 أكتوبر الجاري، لكن عملية الهدم لم تبدأ بعد، وشهدت الخان الأحمر مسيرات للفلسطينيين الرافضين لهدم القرية.

وكانت محكمة إسرائيلية قد أصدرت في مايو الماضي قرارا يسمح للسلطات بهدم الخان الأحمر، حيث اعتبرت تأسيسها غير شرعي ومن دون التصاريح الضرورية للبناء.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية

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