قوات الإنزال الجوي الروسية والمصرية تتدرب على محاربة "إرهابيين" مفترضين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الإنزال الجوي الروسية والمصرية نفذت مهام القضاء على "إرهابيين مفترضين" أثناء المناورات المشتركة "حماة الصداقة 2018" قرب القاهرة.

وأكد قائد القوة الروسية المشاركة في المناورات اللواء أليكسي ناوميتس أن المظليين الروس والمصريين قضوا على "جماعات إرهابية افتراضية" بعد عملية إنزال مشتركة.

إقرأ المزيد

وأوضح أنه وفقا لسيناريو المناورات تم إنزال الجنود بالقرب من مركز سكني يسيطر عليه "إرهابيون مفترضون". وأكد تنفيذ كل المهام المحددة للقوات.

يذكر، أن المناورات المشتركة الروسية – المصرية "حماة الصداقة 2018" تجري على الأراضي المصرية في الفترة من 13 إلى 26 أكتوبر الجاري.

المصدر: نوفوستي