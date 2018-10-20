ماكرون: فرنسا ستستمر بدعم العراق في المرحلة المقبلة

أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، لرئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي استمرار بلاده بدعم بغداد في المرحلة المقبلة.

وقال بيان لمكتب عبد المهدي تلقت RT نسخة منه: "الرئيس المكلف تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس ماكرون هنأه فيه بمناسبة تكليفه بتشكيل الحكومة العراقية".

وأضاف البيان أن "ماكرون تمنى لعبد المهدي وحكومته التوفيق والنجاح"، مؤكدا "دعم فرنسا للعراق خلال المرحلة المقبلة لا سيما في مجال الإعمار".

وبحسب البيان، فإن الاتصال بحث التعاون الثنائي بين البلدين مستقبلا والسبل الكفيلة لتعزيزه في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة الأوضاع العامة في العراق والمنطقة وأهمية دعم المجتمع الدولي لملف إعادة إعمار المناطق المحررة".

المصدر: RT