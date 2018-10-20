بيان من هيئة كبار العلماء في السعودية بخصوص قضية خاشقجي

رحبت هيئة كبار العلماء في السعودية بالقرارات والتوجيهات الصادرة عن الملك سلمان بن عبد العزيز في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، مؤكدة أنها "تأتي انطلاقا من تحقيق العدل والمساواة".

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وذكرت الأمانة العامة في الهيئة، في بيان نشرته اليوم وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أن التوجيهات والقرارات التي أمر بها الملك سلمان إثر "الحادث المؤسف الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي" تأتي "انطلاقا مما تأسست عليه المملكة العربية السعودية من تحقيق العدل والمساواة وفق الشريعة الإسلامية بمحاسبة أي متجاوز أو مقصر كائنا من كان، مهما كانت الظروف، وبغض النظر عن أي اعتبارات".

وأكدت الهيئة حرص القيادة السعودية على تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين في الحادث الذي وقع في الثاني من أكتوبر الجاري، "وهو ما يشهد به تاريخها الطويل، وتشهده أروقة محاكمها، حيث القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية"، حسب نص البيان.

وتابعت الهيئة: "نحن في المملكة العربية السعودية خلف قيادتنا فيما اتخذته من قرارات، معتصمين بالله تعالى ثم بوحدتنا الوطنية".

وأقرت النيابة السعودية أمس لأول مرة بمقتل الصحفي جمال خاشقجي جراء "شجار واشتباك" نشب داخل قنصلية المملكة في إسطنبول، وفي هذا السياق أمر العاهل السعودي بإعفاء كل من المستشار في الديوان الملكي، سعود القحطاني، ونائب رئيس الاستخبارات العامة، أحمد عسيري، من منصبيهما.

المصدر: واس