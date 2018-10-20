بالصور.. تحرير 6 من مختطفي السويداء لدى "داعش"

قالت وسائل إعلام حكومية سورية، السبت، إنه تم تحرير 6 رهائن من أصل 27 من أيدي تنظيم "داعش الإرهابي كان قد خطفهم في يوليو الماضي خلال هجوم على محافظة السويداء بسوريا.

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ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن محافظ السويداء، عامر العشي، قوله إنه إثر توجيهات الرئيس بشار الأسد بملاحقة التنظيمات الإرهابية، قامت القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بمتابعة الإرهابيين في عمق بادية السويداء الشرقية.

وأكد المحافظ تصفية عدد كبير منهم خلال عملية عسكرية، استمرت أكثر من 83 يوما "قدم خلالها الجيش السوري العديد من الشهداء والجرحى".

وأضاف المحافظ: "نتيجة الحصار المحكم الذي يفرضه الجيش على التنظيمات الإرهابية تم وبجهود الجهات المعنية تحرير 6 مختطفين، وهم امرأتان وأربعة أطفال، من أصل المختطفين الـ 29 وسيتم تحرير باقي المخطوفين في القريب العاجل".

وأكد ناشطون اليوم السبت إن المفرج عنهم سيدتان و4 أطفال، وهم أول دفعة من المختطفين الـ27 المحتجزين لدى التنظيم، والذين يتكونون من 18 طفلا و9 سيدات.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان الذي مقره لندن إن عملية الإفراج جاءت بعد تنفيذ صفقة تم التوصل إليها مع السلطات السورية تقضي بتسليمها أكثر من 60 معتقلة طالب التنظيم بهن، ومبلغ قدره 27 مليون دولار.

يشار إلى أن تنظيم "داعش" الإرهابي كان قد شن في 25 يوليو الماضي سلسلة هجمات متزامنة على مدينة السويداء وريفها الشرقي، أسفرت عن مقتل أكثر من 260 شخصا، في اعتداء هو الأكثر دموية يطال الأقلية الدرزية منذ بداية النزاع في سوريا. وخطف التنظيم عشرات 30 الأشخاص كرهائن.

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المصدر: أ ف ب+ سانا