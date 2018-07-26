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رويترز: مسؤول إماراتي ينفي استهداف مطار أبو ظبي الدولي من قبل الحوثيين

محافظة السويداء تشيع ضحايا هجوم "داعش" (فيديو)

أخبار العالم العربي

محافظة السويداء تشيع ضحايا هجوم
/ sana
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بدأت محافظة السويداء يوم الخميس تشييع العشرات من أبنائها الذين قتلوا في هجمات تنظيم "داعش" التي ارتفعت حصيلتها إلى 250 قتيلا.

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ونقل التلفزيون السوري الرسمي الخميس مشاهد مباشرة من مراسم تشييع قتلى الهجوم في ريف السويداء وسط أجواء من الحزن والغضب، فيما حمل بعض الشباب صورا للضحايا.

وأمس الأربعاء 25 يوليو، تمكنت القوات السورية من صد هجوم نفذه عناضر داعش في مدينة السويداء وقرى في ريفيها الشمالي والشرقي، فيما أفادت آخر حصيلة "المرصد السوري لحقوق الإنسان" عن مقتل 246 شخصا بينهم 135 مدنيا.

وارتفعت الحصيلة تدريجيا منذ صباح الأربعاء حتى منتصف الليل مع العثور على جثث المزيد من المدنيين قال "المرصد" إنه تم إعدامهم داخل منازلهم بالإضافة إلى وفاة مصابين متأثرين بجراحهم.

المصدر: وكالات

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