سوريا.. وحدات من الجيش تنتشر في دوار العلم وداخل مدينة القنيطرة

قالت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا)، الخميس، إن وحدات من الجيش انتشرت في دوار العلم وداخل مدينة القنيطرة، جنوب غربي سوريا.

وفي السياق ذاته، بدأت وحدات الهندسة العسكرية السورية عمليات تمشيط في قرية الحميدية بريف القنيطرة بعد إنهاء الوجود المسلح فيها لتأمينها من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها المسلحون قبل طردهم منها.

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وذكرت وكالة سانا أن وحدات من الجيش دخلت ظهر اليوم إلى قرية الحميدية شمال مدينة القنيطرة بنحو 3 كم وبدأت على الفور بتمشيط القرية وتفكيك الألغام والعبوات الناسفة من الشوارع لتأمين القرية تمهيدا لعودة الأهالي إلى منازلهم وممارسة حياتهم الطبيعية بعد سنوات من سيطرة الإرهابيين عليها.

وأشارت الوكالة الرسمية إلى أنه بالتزامن مع انتشار وحدات الجيش في قرية الحميدية تم رفع العلم السوري في القرية إيذانا بعودة مؤسسات الدولة إليها.

وشكلت قرية الحميدية قبل تحريرها منطلقا للمجموعات الإرهابية لاستهداف القرى والبلدات المجاورة ولا سيما مدينة البعث إلى الشمال الشرقي بالقذائف المتنوعة ورصاص القناصة، إضافة لعدة محاولات تسلل بدعم مباشر من إسرائيل للسيطرة على بعض القرى والمزارع المجاورة والنقاط العسكرية في المنطقة، بحسب ما أفادت الوكالة الرسمية.

إلى ذلك، أفادت "سانا" بأن الجيش عثر على مشفى ميداني بداخله كميات كبيرة من الأدوية بعضها إسرائيلي قرب معبر القنيطرة.

المصدر: وكالة "سانا"