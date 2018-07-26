 
مباشر
عاجل
رويترز: مسؤول إماراتي ينفي استهداف مطار أبو ظبي الدولي من قبل الحوثيين

سوريا.. وحدات من الجيش تنتشر في دوار العلم وداخل مدينة القنيطرة

أخبار العالم العربي

سوريا.. وحدات من الجيش تنتشر في دوار العلم وداخل مدينة القنيطرة
/ SANA
وحدات من الجيش السوري تنتشر في دوار العلم وداخل مدينة القنيطرة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kkgs

قالت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا)، الخميس، إن وحدات من الجيش انتشرت في دوار العلم وداخل مدينة القنيطرة، جنوب غربي سوريا.

وفي السياق ذاته، بدأت وحدات الهندسة العسكرية السورية عمليات تمشيط في قرية الحميدية بريف القنيطرة بعد إنهاء الوجود المسلح فيها لتأمينها من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها المسلحون قبل طردهم منها.

إقرأ المزيد
جندي سوري في منطقة القنيطرة الجيش السوري يحرر قرى وبلدات في محافظتي درعا والقنيطرة

وذكرت وكالة سانا أن وحدات من الجيش دخلت ظهر اليوم إلى قرية الحميدية شمال مدينة القنيطرة بنحو 3 كم وبدأت على الفور بتمشيط القرية وتفكيك الألغام والعبوات الناسفة من الشوارع لتأمين القرية تمهيدا لعودة الأهالي إلى منازلهم وممارسة حياتهم الطبيعية بعد سنوات من سيطرة الإرهابيين عليها.

وأشارت الوكالة الرسمية إلى أنه بالتزامن مع انتشار وحدات الجيش في قرية الحميدية تم رفع العلم السوري في القرية إيذانا بعودة مؤسسات الدولة إليها.

وشكلت قرية الحميدية قبل تحريرها منطلقا للمجموعات الإرهابية لاستهداف القرى والبلدات المجاورة ولا سيما مدينة البعث إلى الشمال الشرقي بالقذائف المتنوعة ورصاص القناصة، إضافة لعدة محاولات تسلل بدعم مباشر من إسرائيل للسيطرة على بعض القرى والمزارع المجاورة والنقاط العسكرية في المنطقة، بحسب ما أفادت الوكالة الرسمية.

إلى ذلك، أفادت "سانا" بأن الجيش عثر على مشفى ميداني بداخله كميات كبيرة من الأدوية بعضها إسرائيلي قرب معبر القنيطرة.

المصدر: وكالة "سانا"

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا