الجيش السوري يحرر قرى وبلدات في محافظتي درعا والقنيطرة

أعلن مصدر عسكري سوري تحرير 21 قرية وبلدة خلال العمليات المستمرة على الجماعات الإرهابية في المنطقة الجنوبية على جانبي الحدود الإدارية لمحافظتي درعا والقنيطرة.

ونقلت وكالة "سانا" السورية عن المصدر قوله إن "وحدات من الجيش السوري تتابع عملياتها القتالية في المنطقة الجنوبية ضد تجمعات وتحصينات ونقاط انتشار وتسلل المجموعات الإرهابية، إذ أسفرت عن تحرير 21 قرية وبلدة في ريفي درعا والقنيطرة".

وأضاف المصدر أن "المناطق المحررة هي المهير، والرفيد، ورسم الحسن، والحيران الشمالي، والحيران الجنوبي، ورسم عزرائيل، ورسم البنيان، ورسم زعرورة، وغدير البستان، وأبو قليعة، وأبو تينة، والمعلقة، والجبيلة، والمدورة، وأبو الخشان، وأم اللوقس، والمهيوبة، والمشيدة، والبصة، والبكار، والبكار الشرقي".

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وأشار إلى أن العمليات أسفرت عن تدمير تحصينات وأوكار الإرهابيين والقضاء على بؤرهم في المنطقة المحررة، في الوقت الذي تتابع فيه وحدات الجيش عمليات التثبيت وتمشيط المنطقة لتأمين المناطق وللحفاظ على أرواح المدنيين.

ويواصل عناصر الهندسة في الجيش تمشيط القرى والبلدات التي أعلن الجيش تحريرها أمس الأول في ريف القنيطرة الجنوبي والمنطقة الممتدة بين ريفي القنيطرة ودرعا.

وعثرت وحدات الجيش أمس على مستودع أدوية ومشفى ميداني خلال تمشيطه بلدة نبع الصخر جنوب شرق مدينة القنيطرة.

المصدر: سانا