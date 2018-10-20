معلومات عن نائب رئيس الاستخبارات السعودية المُقال

أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أمرا بإعفاء أحمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات العامة من منصبه، على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول.

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وتولى أحمد بن حسن محمد عسيري عددا من المناصب، كان أبرزها المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، ونائب رئيس المخابرات السعودية.

تدرج نائب رئيس المخابرات المقال في العديد من المناصب، أبرزها:

عام 2002، تم تعينه قائدا لطابور العرض العسكري.

عام 2010 جرى تعينه مديرا لمكتب الأمير خالد بن سلطان آل سعود.

عام 2014 رقي لمنصب مستشار في مكتب وزير الدفاع.

عام 2015 عين متحدثا رسميا باسم التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن.

عام 2017 تم تعينه نائبا لرئيس الاستخبارات العامة في السعودية.

وفي 20 أكتوبر 2018 تم إعفاء أحمد عسيري بأمر ملكي على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في السعودية.

وحصد عسيري خلال مسيرته العديد من الجوائز والميداليات، كـ "ميدالية تحرير الكويت، ونوط الابتكار، ونوط الإتقان، والميدالية الذهبية للدفاع الوطني الفرنسية".

كما حصل على وسام استحقاق من درجة فارس من المغرب، والوسام الوطني من درجة فارس من النيجر، ووسام الأسد الوطني من درجة فارس من السنغال، وفي عمله العسكري نال نوط الخدمة العسكرية عدة مرات.

المصدر: وكالات