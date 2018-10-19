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السيناتور الأمريكي الجمهوري غراهام: تساورني الشكوك حيال الرواية السعودية

أخبار العالم العربي

السيناتور الأمريكي الجمهوري غراهام: تساورني الشكوك حيال الرواية السعودية
Reuters
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قال السيناتور الأمريكي عن الحزب الجمهوري إنه " أقل ما يمكنني قوله إنه تساورني الشكوك حيال الإعلان السعودي عن وفاة الصحفي جمال خاشقجي ".

وكلام غراهام هو أول رد فعل من الولايات المتحدة عن إفادة المصادر السعودية عن وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأعلن النائب العام السعودي، سعود بن عبد الله المعجب، أن التحقيقات الأولية في قضية اختفاء الصحفي، جمال خاشقجي، أظهرت وفاته، وتم توقيف 18 شخصا حتى الآن في إطار التحريات.
وقال المعجب، في بيان أصدره مساء اليوم الجمعة ونقلته وكالة "واس" السعودية الرسمية: "أظهرت التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في موضوع اختفاء المواطن، جمال بن أحمد خاشقجي، أن المناقشات التي تمت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في اسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي معه مما أدى إلى وفاته".

المصدر: صفحة السيناتور غراهام على تويتر

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