بيان لعائلة خاشقجي

قال المتحدث باسم عائلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي إن الكاتب البارز يعتبر "شخصا مفقودا وليس هناك أي دليل قانوني أو رسمي خلافا لذلك".

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وأضاف معتصم خاشقجي، ابن عم الصحفي المختفي منذ أسبوعين إثر دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول، في بيان لـCNN أمس الخميس أن: "جمال ينتمي لعائلة سعودية معروفة ومثل عائلته وبلده ومهنته على أعلى المستويات. لقد جعلنا جميعا فخورين".

وتابع: "جمال ليس ولم يكن معارضا على الإطلاق. علاقته الوثيقة مع بلاده وحكامها قوية ومبنية على الاحترام المتبادل"، منوها بأن: "جمال لديه عائلة، أبناء وأحفاد وإخوة وأخوات وأقارب كبار بالسن، يشعرون بالرعب بسبب ما تم تداوله في وسائل الإعلام، ومعظمها يعتمد على مصادر غير رسمية"، بحسب تعبيره.

وشدد معتصم على أن: "جمال عضو محترم في الأسرة الصحفية. يستحق هو وأسرته الاحترام والسلوك المهني من هذه العائلة الثانية"، وقال: "لقد كنا على اتصال وثيق مع الحكومة السعودية على أعلى مستوى، وقد أطلعونا على العديد من الخطوات التي يتم اتخاذها على مستوى القمة للإجابة على العديد من الأسئلة التي لدينا نحن والعالم بشأن اختفاء جمال".

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وأعرب معتصم عن اعتقاده بأن "التحقيق سوف ينتهي سريعا". وقال: "حتى ذلك الحين، أناشدكم وأناشد وسائل الإعلام باحترام عائلة جمال وذلك عبر نشر الأخبار الرسمية فقط من المصادر الرسمية".

من جهته، أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن أنقرة حصلت على أدلة ومعلومات مؤكدة جراء التحقيق في اختفاء الصحفي السعودي.

ونفى جاويش أوغلو أن تكون السلطات التركية قد سلمت أي تسجيل صوتي يتعلق بقضية خاشقجي، إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أو أي مسؤول أمريكي آخر، خلافا لما ورد في وسائل الإعلام بهذا الخصوص.

المصدر: CNN