إسرائيل تمنع رئيس المخابرات المصرية من دخول غزة

قالت القناة العاشرة العبرية إن رئيس جهاز المخابرات المصرية اللواء عباس كامل ألغى زيارة مقررة الخميس إلى قطاع غزة وإسرائيل والضفة الغربية.

وأضافت القناة العبرية أن السلطات الإسرائيلية منعته من الدخول عبر معبر بيت حانون.

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والمعبر مغلق بقرار من وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان على ضوء الأحداث الأخيرة.

وصل وفد رفيع المستوى من المخابرات المصرية إلى قطاع غزة، ظهر الخميس، لعقد لقاء وصف بالهام مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وأفادت وكالة "معا" بأن وفدا رفيعا يضم 5 شخصيات من المخابرات المصرية ضمنهم أحمد عبد الخالق رئيس ملف فلسطين في المخابرات المصرية، ووكيل المخابرات المصرية اللواء أيمن بديع والعميد همام أبو زيد، وصل غزة عن طريق معبر بيت حانون "إيريز" شمال القطاع.

وذكرت وكالة "الأناضول" أن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، التقى يوم الخميس بوفد أمني مصري يترأسه وكيل جهاز المخابرات العامة أيمن بديع.

المصدر: RT + وكالات