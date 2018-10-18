وفد مخابرات مصري رفيع في غزة مجددا

وصل وفد رفيع المستوى من المخابرات المصرية إلى قطاع غزة، ظهر الخميس، لعقد لقاء وصف بالهام مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وأفادت وكالة "معا" بأن وفدا رفيعا يضم 5 شخصيات من المخابرات المصرية ضمنهم أحمد عبد الخالق رئيس ملف فلسطين في المخابرات المصرية، ووكيل المخابرات المصرية اللواء أيمن بديع والعميد همام أبو زيد، وصل غزة عن طريق معبر بيت حانون "إيريز" شمال القطاع.

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وذكرت وكالة "الأناضول" أن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، التقى يوم الخميس بوفد أمني مصري يترأسه وكيل جهاز المخابرات العامة أيمن بديع.

ولم تفصح حماس عن أهداف الزيارة أو الملفات التي سيبحثها الوفد مع هنية، إلا أن عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خليل الحية، قال مساء الخميس، إن زيارة الوفد المصري لقطاع غزة ولقاءه مع قيادة الحركة جاءت في إطار العلاقات الثنائية بين الطرفين، ودور مصر في متابعة الشأن الفلسطيني.

وأوضح الحية أن الوفد المصري أبلغ قيادة حركة حماس أنه لا يحمل أي رسائل من إسرائيل إلى حركة حماس والشعب الفلسطيني.

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وبين أنه جرى خلال اللقاء بحث جهود إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، وسبل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة جراء الاحتلال.

والأربعاء، غادر وفد أمني مصري القطاع عائدا إلى القاهرة عبر معبر بيت حانون "إيريز"، بعد زيارته الثلاثاء، واجتماعه مع قيادة حركة حماس، لاستكمال مباحثات التهدئة والمصالحة الفلسطينية.

وتأتي زيارة الوفد بعد يوم من سلسلة غارات شنتها مقاتلات إسرائيلية ضد أهداف متفرقة في غزة، بعد سقوط صاروخ أطلق من القطاع فجرا على منزل في مدينة بئر السبع (جنوب)، وفق ما أفاد به الجيش الإسرائيلي.

وأعلنت القوات الإسرائيلية، الأربعاء، قصف نحو 20 موقعا في قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل فلسطيني وإصابة 3 آخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

المصدر: وكالات