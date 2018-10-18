بالفيديو.. كتائب القسام توجه رسالة قوية لإسرائيل

بعثت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، يوم الخميس، رسالة مقتضبة للقادة الإسرائيليين عبر شريط فيديو جاء فيها "إياكم أن تخطئوا التقدير".

وأظهر العرض الذي نشره موقع القسام مجموعة من المقاومين وهم يجهزون منصات تحمل صواريخ، وخُتمت بالقول: "إياكم أن تخطئوا التقدير".

رسالة من كتائب القسام إلى قيادة العدو الصهيوني إياكم أن تخطئوا التقدير pic.twitter.com/UpFNQ5TCK3 — مقاومة فلسطين (@qassam_arabic12) 18 октября 2018 г.

والخميس، ذكرت القناة الإسرائيلية العاشرة، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، قرر مساء الأربعاء "عدم القيام بعمل عسكري ضد قطاع غزة في هذه المرحلة، وانتظار التظاهرات في غزة يوم الجمعة، لفحص ما إذا كانت حماس ستضبط أعضاءها".

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كما قرر "الكابينت" تكثيف الرد على أي محاولة لإلحاق الضرر بسياج حدود قطاع غزة، وتكثيف الرد على تدفق الطائرات الورقية والقنابل الحارقة"، وفق ما أوردته القناة.

ومساء الأربعاء، اجتمع "الكابينت" الإسرائيلي لعدة ساعات برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتقييم الأوضاع في قطاع غزة، ولم يصدر أي بيان في ختام المداولات، فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه تم الطلب من الوزراء عدم الحديث عن فحوى هذه المداولات.

وتأتي تلك التطورات بعد سلسلة غارات شنتها مقاتلات إسرائيلية ضد أهداف متفرقة في قطاع غزة، بعد سقوط صاروخ أطلق من القطاع فجرا على منزل في مدينة بئر السبع (جنوب)، وفق ما أفاد الجيش الإسرائيلي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف نحو 20 موقعا في قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل فلسطيني وإصابة 3 آخرين، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

المصدر: موقع "كتائب القسام" + وكالات