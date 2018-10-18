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الملك سلمان يأمر بتنفيذ وصية سوار الذهب

أخبار العالم العربي

الملك سلمان يأمر بتنفيذ وصية سوار الذهب
AFP BANDAR AL-JALOUD / Saudi Royal Palace
العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان
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أمر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بتنفيذ وصية الرئيس السوداني الأسبق، المشير عبد الرحمن سوار الذهب، الذي فارق الحياة اليوم الخميس في الرياض.

وأوضحت وكالة "واس" السعودية الرسمية للأنباء أن الملك سلمان بعث اليوم "برقيتي عزاء ومواساة للرئيس السوداني، عمر البشير، في وفاة المشير عبد الرحمن سوار الذهب... ولعائلة الفقيد وذويه ".

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المشير سوار الذهب وفاة الرئيس السوداني الأسبق عبد الرحمن سوار الذهب في الرياض

وأضافت الوكالة أن العاهل السعودي أمر بنقل جثمان الذهب "بطائرة خاصة إلى المدينة المنورة ليوارى الثرى هناك تنفيذا لوصيته".

كما أفادت "واس" بأن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بعث أيضا ببرقيتي عزاء ومواساة مماثلتين للرئيس عمر البشير ولعائلة الفقيد وذويه .

وكان المشير عبد الرحمن سوار الذهب، الذي توفي اليوم عن عمر يناهز 83 عاما، قد تولى منصب الرئيس السوداني الـ5 من 6 أبريل 1985 حتى 6 مايو 1986.

المصدر: واس + وكالات

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