وفاة الرئيس السوداني الأسبق عبد الرحمن سوار الذهب في الرياض

توفى اليوم الرئيس السوداني الأسبق المشير عبد الرحمن سوار الذهب، في المستشفى العسكري بالعاصمة السعودية الرياض، عن عمر ناهز 83 عاما.

#السودان#سونا| المشير سوار الذهب في ذمة الله



الرياض 18-10-2018 (سونا) توفي قبل قليل سعادة المشير عبد الرحمن محمد حسن سوار الذهب الرئيس الأسبق لجمهورية السودان بالمستشفى العسكري بالرياض بالمملكة العربية السعودية .



إنا لله وإنا إليه راجعون

#المشير_سوار_الذهبpic.twitter.com/2EDIyX0oDr — SUDAN News Agency (@SUNA_AGENCY) ١٨ أكتوبر ٢٠١٨

والمشير عبد الرحمن محمد حسن سوار الذهب من مواليد مدينة الأبيض السودانية عام 1935 وهو الرئيس السابق للجمهورية السودانية، ورئيس مجلس أمناء منظمة الدعوة الإسلامية.

استلم السلطة أثناء انتفاضة أبريل 1985 بصفته أعلى قادة الجيش وبتنسيق مع قادة الانتفاضة من أحزاب ونقابات ثم قام بتسليم السلطة للحكومة المنتخبة في العام التالي.

ويقال أيضا أنه تسلّم مقاليد السلطة بعد انقلاب عسكري في السودان بإمرة ضباط على رأسهم اللواء حمادة عبد العظيم حمادة، والعميد عبدالعزيز الأمين، والعميد فضل الله برمه ناصر، وبعد تردد تقلد رئاسة المجلس الانتقالي (رئيس الدولة) إلى حين قيام حكومة منتخبة وارتقى لرتبة المشير.

وسلم سوار الذهب مقاليد السلطة للحكومة الجديدة المنتخبة برئاسة رئيس وزرائها آنذاك الصادق المهدي، وبعدها اعتزل العمل السياسي ليتفرغ لأعمال الدعوة الإسلامية من خلال منظمة الدعوة الإسلامية كأمين عام لمجلس أمنائها.

المصدر: وكالات