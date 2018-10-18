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موسكو تعلق على استقالة دي ميستورا

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موسكو تعلق على استقالة دي ميستورا
Sputnik Ramil Sitdikov
المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا مع وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف ووزير دفاعها سيرغي شويغو
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اعتبر الكرملين أن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا "لم تكن كل تحركاته ذات فاعلية"، معربا مع ذلك عن أمله في استمرار جهود التوصل للتسوية السورية في ما بعد دي ميستورا.

وفي تعليقه على أعلان دي ميستورا عن استقالته القريبة، قال الناطق الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الخميس: "كما تعلمون، كنا على تواصل دائم مع دي ميستورا، لكن ربما لا يمكن وصف كل ما كان يفعل بأنه كان ذا فاعلية. وعلى أي حال، نأمل في أن تستمر عملية التسوية السياسية في سوريا لأنه لا يوجد بديل عنها".

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وكان دي ميستورا قد أعلن أمس الأربعاء أنه سيتنحى عن منصبه نهاية شهر نوفمبر 2018 لدوافع شخصية تتعلق بأمور عائلته.

من جانبها، أشارت الخارجية الروسية في وقت سابق إلى أنها تقيم مساهمة دي ميستورا في جهود التسوية السورية، مضيفة أنه "رجل كان تصغي إلى رأيه الأطراف المتصارعة والوسطاء الدوليون على حد سواء".

المصدر: وكالات

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