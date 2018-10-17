روسيا في الطريق لتأهيل حاملتي المروحيات "ميسترال" المصريتان

أعلنت الخدمة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري والتقني، أنه في المستقبل القريب سيتم التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة تأهيل حاملتي الهليكوبتر المصرية من طراز "ميسترال".

وأوضح رئيس الخدمة الروسية دميتري شوجاييف، أنه يتم التفاوض لإمداد حاملتي الطائرات المروحية من طراز Ka-52، وأحدث معدات الاتصالات.

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وقال: "نحن نتفاوض، وهذا موضوع جاد، فهو في المرحلة النشطة"، في إجابة على السؤال حول الاتفاقات بشأن توريد معدات الاتصالات وطائرات الهليكوبتر لـ"مسترال".

في الوقت نفسه، لم يحدد المسؤول الروسي تواريخ محددة، مشيرا إلى أن "هذه مسألة تفاوضية".

وفي أغسطس 2018، قال الرئيس التنفيذي لشركة "روس أوبورون إكسبورت" ألكسندر ميخاييف إنه بعد الانتهاء من المشاورات بشأن توريد معدات لحاملات طائرات الهليكوبتر، ستكون الشركة قادرة على تقديم طائرات هجومية من طراز Ka-52K لمصر.

تجدر الإشارة إلى أن مصر وقعت عقد شراء حاملتي مروحيات من نوع ميسترال 10 أكتوبر 2015، كانت فرنسا قد صنعتهما لروسيا ولم تتم الصفقة وفسخ العقد.

وتعد مروحيات "كا 52 ك" نموذجا معدلا عن المروحية الهجومية "كا 50" المعروفة بـ"القرش الأسود"، وهي مصممة للكشف وتحديد الأهداف المختلفة، المتحركة منها والثابتة، إضافة إلى تدمير المدرعات والمروحيات المعادية والطائرات المحلقة على ارتفاع منخفض.

والسمة الرئيسية المميزة للنسخة البحرية من المروحية هي النظام الذي يسمح بطي شفرات المروحية لتناسب السفينة الحاملة "ميسترال".

المصدر: تاس + RT