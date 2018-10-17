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جدل مستمر حول تاريخ ميلاد خاشقجي!

أخبار العالم العربي

جدل مستمر حول تاريخ ميلاد خاشقجي!
RT
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لم يتوقف الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام حول تاريخ ميلاد الصحفي السعودي جمال خاشقجي، كما لا يتوقف الجدال حول مصيره بعد اختفائه.

شرارة جدل واسع و"محموم" انطلقت بعد أن  نشرت خطيبة خاشقجي التركية  خديجة جنغيز، تغريدة وجدانية ذكرت فيها بثقة أن عيد ميلاد الصحفي السعودي يصادف 13 أكتوبر.

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وهنا وجد خصوم خديجة فرصة للتهجم عليها واتهامها بأنها تدعي "القرب" من خاشقجي، وهي لا تعرف حتى تاريخ ميلاده الحقيقي.

اللافت أن بعض الصحفيين السعوديين في معرض انتقادهم لخديجة لعدم معرفتها تاريخ ميلاد من تزعم أنه خطيبها، أشاروا إلى أنه ولد في شهر مارس عام  1958، إلا أن بعض المواقع نشرت لاحقا صورة من جواز الصحفي المفقود يؤرخ ميلاده في 22 يناير.

ولم ينته الحد عند ذلك، إذ تبنت موسوعة "ويكيبيديا" روايتين مختلفتين عن تاريخ ميلاد خاشقجي، الأولى نصت على نفس التاريخ الوارد في صورة جواز سفره، والثانية تبنت "وجهة نظر" خديجة.

المصدر: RT

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