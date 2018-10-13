في يوم ميلاده.. خطيبة خاشقجي تغرد وتطالب الرياض بالكشف عن مصيره

نشرت خديجة جينكيز خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، تغريدة على موقع "تويتر" في ذكرى يوم ميلاده، مجددة مطالبتها للسلطات السعودية بالكشف عن مصيره.

وقالت خطيبة خاشقجي: "في ذكرى ميلاد جمال خاشقجي الـ60.. كانت خطتي لهذا اليوم 13 أكتوبر أن أفعل مفاجأة لخطيبي جمال وأدعو فيها كل أصدقائه المقربين في أحد مطاعم البسفور باسطنبول حيث إن هذا اليوم هو يوم ميلاده، ولكن..".

في ذكرى يوم ميلاد #جمال_خاشقجي الستين: كانت خطتي لهذا اليوم #13_أكتوبر ان افعل مفاجأة لخطيبي #جمال وادعوا فيها كل أصدقائه المقربين في أحد مطاعم البسفور باسطنبول حيث انه هذا اليوم هو يوم ميلاده، ولكن #اين_جمال_خاشقجي#ضاع_حلمي#يوم_ميلاده — Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) October 13, 2018

وطالبت خديجة في تغريدة ثانية السعودية بالإفصاح رسميا عن مصير جمال خاشجقي المختفي منذ عشرة أيام بعد دخوله مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول.

ولم تعلن تركيا، التي تجري تحقيقا في القضية، حتى الآن فرضيتها الرسمية حول مصير خاشقجي، إلا أن مصادر عديدة بينها أمنية ذكرت أن المؤشرات الأولية تدل على أن الصحفي السعودي قتل داخل قنصلية بلاده وهو ما تنفيه الرياض.

المصدر: وكالات + تويتر