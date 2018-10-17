بالصور ... دوريات أمريكية في منبج شمالي سوريا

رصدت كاميرا RT انتشارا لدوريات أمريكية شمالي منطقة منبج على خط التماس بين مجلس منبج العسكري المدعوم من واشنطن، وفصائل درع الفرات المدعومة من أنقرة وسط ترقب حذر.

وتستمر حركة تنقل المدنيين بين الطرفين عبر معبر عون الدادات شمالي منبج.

والجدير ذكره أن الدوريات الأمريكية تحرس شريطا لا يقل طوله عن 50 كم بدءا من نهر الساجور في شمال شرقي منبج، وصولا إلى معبر عون الدادات وقرية المحسنلي.

والمتوقع أن تبدأ دوريات مشتركة أمريكية تركية في منطقة التماس المذكورة خلال الأسابيع القادمة.

RT

RT

RT

المصدر: RT