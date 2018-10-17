لاغارد تؤجل زيارتها إلى الرياض
Sputnik Mikhail Klementiev
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أعلن صندوق النقد الدولي تأجيل مديرته كريستين لاغارد جولتها الشرق أوسطية التي كانت ستحضر خلالها مؤتمر الرياض الاستثماري.
وأفاد المكتب الصحفي للصندوق الليلة الماضية بأن "الجولة المقررة لمديرة الصندوق إلى الشرق الأوسط قد تأجلت"، دون توضيح سبب هذا القرار.
وأكدت لاغارد للصحفيين السبت الماضي نيتها المشاركة في مؤتمر "بادرة مستقبل الاستثمار" الذي ينعقد في الرياض في الفترة بين 23 و25 من الشهر الحالي، لكنها أضافت أنها ستراقب عن كثب مستجدات قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول في 2 أكتوبر.
المصدر: وكالات
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