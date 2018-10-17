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المباحث التركية تجمع عينات من الحمض النووي في القنصلية السعودية

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المباحث التركية تجمع عينات من الحمض النووي في القنصلية السعودية
الأناضول
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جمع الفريق الجنائي التركي المشارك في التحقيق باختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، عددا كبيرا من عينات الحمض النووي في مقر القنصلية السعودية وأرسلها إلى المعمل الجنائي لتحليلها.

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وذكرت مصادر تركية، أن الفرق التابعة لمديرية أمن اسطنبول، استخدمت خلال البحث مركب اللومينول وجمعت عينات DNA من داخل المبنى.

وأخذت الفرق عينات من تربة حديقة القنصلية، وصناديق القمامة أيضا، وجمعت عينات كذلك من مجاري الصرف الصحي المرتبطة بالقنصلية، كما فحصت مرآب السيارات وملحقات أخرى تابعة للمبنى.

وأرسلت الفرق الأدلة إلى مديرية المختبر الجنائي لإجراء التحليلات والفحوص اللازمة.

وأشار مسؤولون أمنيون إلى أن مغادرة القنصل السعودي في اسطنبول محمد العتيبي تركيا مساء الثلاثاء، لم تعرقل التحقيق.

وغادر الفريقان السعودي والتركي المكلفان بالتحقيق في اختفاء خاشقجي مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول، بعد عملية تفتيش استمرت نحو تسع ساعات.

المصدر: "الأناضول"

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