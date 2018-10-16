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العملية استمرت 9 ساعات... الانتهاء من تفتيش القنصلية السعودية في اسطنبول

أخبار العالم العربي

العملية استمرت 9 ساعات... الانتهاء من تفتيش القنصلية السعودية في اسطنبول
AFP OZAN KOSE
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غادر الفريقان السعودي والتركي المكلفان بالتحقيق في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي فجر اليوم الثلاثاء مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول، بعد عملية تفتيش استمرت نحو تسع ساعات.

ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود عيان أن فريقا مكونا من 10 محققين من الشرطة التركية، غادر القنصلية وأن 4 سيارات تابعة للطب الشرعي وقفت خارج مبنى القنصلية، وحملت عينات من التربة وبابا معدنيا من الحديقة، مشيرة إلى أن فريق التحقيق استعان بالكلاب البوليسية أيضا.

وقال مصدر آخر إن الفريق السعودي المكلف بالتحقيق ضمن مجموعة العمل المشتركة في إطار التحقيق، غادر بدوره القنصلية أيضا، عقب الفريق التركي.

وعقدت مجموعة العمل المشتركة السعودية التركية اجتماعها الأول أمس الاثنين في مديرية أمن اسطنبول، وبعد ذلك دخل مسؤولون سعوديون لقنصلية بلادهم، ومن ثم تبعهم الفريق التركي وشرع الجانبان في التحقيق ومعاينة مبنى القنصلية.

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وذكرت وكالة "الأناضول"، أن فريق التحقيق التركي قام بعد دخوله القنصلية، بإطفاء أنوار الطابق العلوي للمبنى وظهرت من النوافذ أضواء زرقاء، مشيرة إلى أن الفريق عاين سقف المبنى وحديقته.

المصدر: وكالات

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