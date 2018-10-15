فريق البحث الجنائي التركي يفتش القنصلية السعودية (فيديو+ صور)
نشرت وكالة الأناضول صورا ونقاطع فيديو قالت إنها لفريق البحث الجنائي التركي أثناء تفتيش القنصلية السعودية في اسطنبول في إطار الفريق المشترك بخصوص اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.
وذكرت الأناضول أن فريق البحث الجنائي التركي قام بعد دخوله القنصلية، بإطفاء أنوار الطابق العلوي للمبنى، وظهرت من النوافذ أضواء زرقاء.
وأضافت أن الفريق التركي، ضمن مجموعة العمل المشتركة، أجرى تحريات في سقف المبنى وحديقته.
فريق البحث الجنائي التركي يواصل أعماله داخل #القنصلية_السعودية ... الفريق قام بعد دخوله #القنصلية، بإطفاء أنوار الطابق العلوي للمبنى، وظهرت من النوافد أضواء زرقاء#جمال_خاشقجي#السعوديةhttps://t.co/6zrYOUILSjpic.twitter.com/jyidvav4m0— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) 15 октября 2018 г.
يواصل فريق البحث الجنائي التركي أعمال التحقيق في قضية اختفاء الصحفي السعودي #جمال_خاشقجي داخل مبنى قنصلية بلاده بإسطنبول— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) 15 октября 2018 г.
وبحسب مراسل الأناضول فإن الفريق قام بعد دخوله #القنصلية بإطفاء أنوار الطابق العلوي للمبنى وظهرت من النوافد أضواء زرقاء#السعودية#تركياhttps://t.co/6zrYOUILSjpic.twitter.com/ipAe5BYreE
عقب وصول وفد تركي إلى #القنصلية_السعودية في إسطنبول في إطار الفريق المشترك بخصوص اختفاء الصحفي #جمال_خاشقجي مساء اليوم الإثنين، دخلت حافلتان وسيارتان للبحث الجنائي على متنها فرق من المتخصصين مبنى #القنصلية#السعودية#تركياhttps://t.co/6zrYOUILSjpic.twitter.com/UyyxdEGuBm— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) 15 октября 2018 г.
المصدر: الأناضول