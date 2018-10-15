فريق البحث الجنائي التركي يفتش القنصلية السعودية (فيديو+ صور)

نشرت وكالة الأناضول صورا ونقاطع فيديو قالت إنها لفريق البحث الجنائي التركي أثناء تفتيش القنصلية السعودية في اسطنبول في إطار الفريق المشترك بخصوص اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

وذكرت الأناضول أن فريق البحث الجنائي التركي قام بعد دخوله القنصلية، بإطفاء أنوار الطابق العلوي للمبنى، وظهرت من النوافذ أضواء زرقاء.

وأضافت أن الفريق التركي، ضمن مجموعة العمل المشتركة، أجرى تحريات في سقف المبنى وحديقته.

يواصل فريق البحث الجنائي التركي أعمال التحقيق في قضية اختفاء الصحفي السعودي #جمال_خاشقجي داخل مبنى قنصلية بلاده بإسطنبول

وبحسب مراسل الأناضول فإن الفريق قام بعد دخوله #القنصلية بإطفاء أنوار الطابق العلوي للمبنى وظهرت من النوافد أضواء زرقاء#السعودية#تركياhttps://t.co/6zrYOUILSjpic.twitter.com/ipAe5BYreE — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) 15 октября 2018 г.

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المصدر: الأناضول