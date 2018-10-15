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فريق البحث الجنائي التركي يفتش القنصلية السعودية (فيديو+ صور)

أخبار العالم العربي

فريق البحث الجنائي التركي يفتش القنصلية السعودية (فيديو+ صور)
Reuters
عناصر من قوات الأمن التركية الخاصة (صورة أرشيفية)
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نشرت وكالة الأناضول صورا ونقاطع فيديو قالت إنها لفريق البحث الجنائي التركي أثناء تفتيش القنصلية السعودية في اسطنبول في إطار الفريق المشترك بخصوص اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

وذكرت الأناضول أن فريق البحث الجنائي التركي قام بعد دخوله القنصلية، بإطفاء أنوار الطابق العلوي للمبنى، وظهرت من النوافذ أضواء زرقاء.

وأضافت أن الفريق التركي، ضمن مجموعة العمل المشتركة، أجرى تحريات في سقف المبنى وحديقته.

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المصدر: الأناضول

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