لندن تدعو السعودية للتعاون مع المحققين الأتراك في قضية خاشقجي

دعت وزارة الخارجية البريطانية المملكة العربية السعودية للتعاون الكامل مع المحققين الأتراك في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وصدرت هذه الدعوة من المكتب الصحفي للخارجية البريطانية في ختام لقاء وزيري الخارجية البريطاني جيريمي هانت والتركي مولود جاويش أوغلو في لندن.

ونقل المكتب عن وزير الخارجية البريطاني قوله: "المملكة المتحدة تدعم بالكامل التحقيقات التركية في هذا الحادث.. ندعو السعودية للتعاون الكامل مع التحقيق.. تبقى هناك أسئلة فيما يتعلق باختفاء خاشقجي يمكن للسعودية فقط أن تجيب عليها".

إقرأ المزيد

وأضاف هانت: "وفي هذا الخصوص، نحن نرحب باتفاق الأمس بين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن إنشاء مجموعة عمل مشتركة، ونرحب أيضا بقرار السعودية الطلب من المدعي العام إجراء تحقيق داخلي حول اختفاء جمال خاشقجي".

إقرأ المزيد

وقد أفاد مراسل RT في وقت سابق من اليوم الاثنين، بوصول وفد أمني تركي إلى مقر القنصلية السعودية في اسطنبول، في إطار التحقيق في قضية خاشقجي، وقبل ذلك بضع ساعات دخل مسؤولون سعوديون لقنصلية بلادهم في اسطنبول ضمن فريق العمل المشترك مع الجانب التركي الذي تم تشكيله للوقوف على ملابسات ما حدث لخاشقجي بعدما دخل مبنى القنصلية مطلع الشهر الجاري.

المصدر: تاس