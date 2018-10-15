ماذا تحوي صناديق "المنظفات" التي دخلت قنصلية السعودية باسطنبول؟

تساءل نشطاء في الانترنت عن ماهية المواد التي أدخلها عمال النظافة إلى القنصلية السعودية في إسطنبول، وظهرت في صور نشرتها وكالة "الأناضول" التركية.

ولفت انتباه النشطاء كمية المواد ونوعها والوقت الذي تم فيه إدخالها.

وأشار أحدهم إلى أن من بين الأغراض في الصناديق المغلقة أكياس للقمامة نظرا لما هو مكتوب على العبوة.

إدخال كميات كبيرة من مستلزمات التنظيف الى القنصلية #السعودية بـ #إسطنبول

يأتي ذلك بعد مرور قرابة أسبوعين على اختفاء الصحفي السعودي #جمال_خاشقجي عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، لإجراء معاملة رسمية تتعلق بزواجه.



https://t.co/RokemMOoF7pic.twitter.com/Q6oycQq0kQ — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) 15 октября 2018 г.

وتساءل آخرون عن محتوى أحد الصناديق المخصص لأحد منتجات مشروب الكاكاو، وقد عبئ بداخله ما يشبه مواد تنظيف كيمياوية، هي مادة الكلور على الأغلب.

وقد رصدت الكاميرات في وقت سابق من الاثنين عمال نظافة وهم يهمون بدخول القنصلية السعودية في اسطنبول حاملين معهم مستلزماتهم.

وتتركز أعين وآذان وكالات الأنباء والصحفيين، بل والرأي العام عموما، منذ نحو أسبوعين على هذا المبنى الذي شهد اختفاء الصحفي والكاتب السعودي جمال خاشقجي، وفق الرواية التركية، في حين تصر الرواية السعودية على أن الصحفي المفقود غادر المبنى بعد دخوله.