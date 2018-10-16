الطراونة: لطالما نظرنا إلى سوريا كعمق عربي أصيل

أكد رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة، أن افتتاح معبر جابر - نصيب الحدودي بين الأردن وسوريا، من شأنه انعاش الحركة الاقتصادية، وفتح الآفاق أمام حركة تجارة واعدة مع دول المنطقة.

وقال الطراونة: "نرحب في مجلس النواب بالاتفاق الذي توصلنا إليه مع الأشقاء السوريين، وهو اتفاق يمهد الطريق أمام علاقات أكثر متانة وعمقا مع الأشقاء".

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن البلدين تربطهما علاقات تاريخية طويلة، وأواصر متينة بين شعبيهما، وهناك تطلعات مشتركة.

وشدد الطراونة على أن المملكة حرصت، منذ بداية الأزمة السورية، على تجنب أي تدخل عسكري، وأن موقفها كان واضحا، مشيرا إلى أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أكد على عدم جدوى الحل العسكري، ونادى في مختلف المحافل الدولية بضرورة الحل السلمي لتجنيب الشعب السوري إراقة المزيد من الدماء.

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وختم الطراونة، بالتأكيد على أن تسهيل حركة النقل والتجارة بين البلدين، ستنعكس إيجابا على مزيد من الانفتاح في العلاقة وتصب في مصلحة البلدين، مشيرا إلى أن الأردن يتعاطى مع هذا الملف انطلاقا من المصلحة الوطنية العليا.

المصدر: RT