الأردن وسوريا يتفقان على افتتاح معبر نصيب في 15 أكتوبر

أعلن الجانبان الأردني والسوري عن عزمهما فتح معبر "جابر – نصيب" الحدودي بين البلدين غدا الاثنين.

وأوضح كل من وزير الداخلية السوري محمد الشعار والمتحدثة باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات أن اللجنة الفنية السورية الأردنية اجتمعت الأحد في مركز جابر الحدودي على الحدود السورية الأردنية، وجرى الاتفاق على الترتيبات والإجراءات الخاصة لإعادة فتح المعبر بين البلدين اعتبارا من يوم غد الاثنين.

وذكرت جمانة غنيمات، أن معبر جابر نصيب الحدودي بين البلدين، يعد شريانا حيويا لحركة التجارة بين الأردن وسوريا وعبرهما إلى العديد من الدول.

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وأواخر الشهر الماضي، أعلنت وزارة النقل الأردنية رسميا يوم الـ10 من أكتوبر الجاري، موعدا لفتح معبر "جابر - نصيب" الحدودي بين المملكة وسوريا، مؤكدة أنها أنهت الاستعدادات اللوجستية لذلك، واستكملت كافة الإجراءات والتحضيرات لتشغيله وعودة تنشيط حركة نقل البضائع وعبور الترانزيت والشحن والمواطنين بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

المصدر: RT + وكالات