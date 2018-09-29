دمشق: تعلن فتح معبر نصيب جابر مع الأردن اعتبارا من العاشر من الشهر المقبل

وضعت وزارة النقل السورية النقاط على الحروف بعد سيل من الأنباء المتضاربة التي أكد بعضها إعادة فتح المعبر، وجزم بعضها بعكس ذلك، وأعلنت رسميا الـ10 من أكتوبر المقبل موعدا لفتحه.

وقالت وزارة النقل اليوم أنها أنهت الاستعدادات اللوجستية لإعادة افتتاح معبر نصيب الحدودي مع الأردن في العاشر من الشهر المقبل والبدء باستقبال حركة عبور الشاحنات والترانزيت.

وأكدت الوزارة في بيان لها أنها استكملت كل الإجراءات اللازمة لإعادة افتتاح معبر نصيب الحدودي بعد أن قامت بعدد من التحضيرات الناظمة لتشغيله وعودة تنشيط حركة نقل البضائع وعبور الترانزيت والشحن والمواطنين بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.

من جانبها نفت الناطقة الرسمية باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، فتح معبر نصيب -جابر على الجانب الأردني،مع سوريا.

وقالت غنيمات في بيان صحفي، إن "معبر جابر نصيب ما يزال مغلقا، ولَم يتم افتتاحه أمام حركة نقل البضائع والمسافرين".

وأضافت أن الجانبين مستمران بدراسة موضوع فتح الحدود للوقوف على الأوضاع في المراكز الجمركية، حيث اجتمعت اللجان الفنية المعنية لهذه الغاية.

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وبينت المتحدثة أن الاجتماعات الفنية لفتح الحدود مستمرة، مشيرة إلى أن إعادة فتح الحدود يتطلب توفر بنية تحتية ومعايير لوجستية وفنية يلزم تحقيقها قبل افتتاح الحدود.

وكانت وسائل إعلام قد نقلت في وقت سابق، عن وزارة النقل السورية الإعلان عن إعادة فتح معبر نصيب الحدودي بين سوريا والأردن اليوم، وبدء حركة مرور الشاحنات والترانزيت عبر الحدود السورية الأردنية.

المصدر: وكالات