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الكرملين: راضون عن سير تنفيذ اتفاق إدلب

أخبار العالم العربي

الكرملين: راضون عن سير تنفيذ اتفاق إدلب
AFP OMAR HAJ KADOUR
فصائل المعارضة السورية المسلحة تسحب أسلحتها الثقيلة من المنطقة المنزوعة السلاح في إدلب
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أعرب الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف عن ارتياح موسكو لأداء الجانب التركي في ما يتعلق بتنفيذ اتفاق المنطقة منزوعة السلاح في إدلب شمال غربي سوريا.

وأضاف بيسكوف: "حسب المعلومات التي تصلنا من عسكريينا، فإن الاتفاق ينفَّذ، والعسكريون راضون عن أداء الجانب التركي".

وتابع: "لا شك في أنه لا يمكننا التوقع بأن تسير الأمور بشكل سلس تماما، لكن العمل مستمر".

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وكانت أنقرة أعلنت الأسبوع الماضي عن منطقة منزوعة السلاح في إدلب بعد استكمال عملية سحب الأسلحة الثقيلة من خط التماس في المحافظة بموجب الاتفاق مع موسكو.

وأفادت بعض التقارير بتقاعس الجماعات الإرهابية عن سحب عناصرها من المنطقة المذكورة، رغم عدم معارضتها علنا للاتفاق الذي توصل إليه زعيما روسيا وتركيا في سوتشي في 17 سبتمبر الماضي.

المصدر: وكالات

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