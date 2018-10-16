أسباب إقالة هادي لرئيس وزرائه بن دغر

أعفى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي رئيس وزرائه أحمد عبيد بن دغر من مهامه، وأمر بإحالته للتحقيق، وكلّف معين عبد الملك سعيد خلفا له.

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وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن قرار الرئيس هادي إقالة بن دغر يعود للأسباب التالية:

الإهمال الذي رافق أداء الحكومة خلال الفترة الماضية في المجالات الاقتصادية والخدمية.

تعثر أداء الحكومة في تخفيف معاناة الشعب اليمني في سبيل حل المشاكل التي تواجهه وتوفير احتياجاته.

انهيار العملة المحلية وفشل الحكومة في التعامل مع الحالة الاقتصادية المتدهورة للبلاد.

فشل الحكومة في اتخاذ إجراءات فعلية لمواجهة كارثة إعصار لبان الذي أصاب محافظة المهرة جنوبي البلاد.

وتشهد المدن اليمنية احتجاجات بين حين وآخر، إثر التدهور غير المسبوق للعملة اليمنية أمام العملات الأجنبية، وما يرافق ذلك من ارتفاع كبير في أسعار السلع والمواد الغذائية.

المصدر: وكالة "سبأ" اليمنية