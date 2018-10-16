بومبيو يصل إلى الرياض لبحث قضية جمال خاشقجي

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى الرياض اليوم الثلاثاء لبحث قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأعلنت الخارجية الأمريكية أمس الاثنين أن الوزير مايك بومبيو سيغادر إلى السعودية، بعد اتصال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في إطار أزمة اختفاء خاشقجي.

وتواجه المملكة موجة من الانتقادات والتهديد بفرض "عقوبات" عليها إثر أزمة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، حيث شوهد آخر مرة في 2 أكتوبر وهو يدخل القنصلية السعودية في اسطنبول للحصول على وثائق لإتمام زواجه من خطيبته التركية خديجة جنغيز التي كانت تنتظره أمام القنصلية، وقالت إنه لم يخرج منها.

ولم تعلن السلطات التركية، التي تحقق في القضية فرضيتها الرسمية حول مصير خاشقجي، إلا أن مصادر عديدة بينها أمنية، ذكرت أن تقديراتها الأولية تدل على أن الصحفي السعودي قتل داخل قنصلية بلاده وهو ما تنفيه الرياض بشدة.

جدير بالذكر أن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وجه صباح الاثنين النائب العام في المملكة بفتح تحقيق داخلي في قضية اختفاء الصحفي والكاتب السعودي جمال خاشقجي.

المصدر: وكالات