مبعوث واشنطن يبحث الملف السوري في تركيا وقطر والسعودية

بدأ جيمس جيفري المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا أمس الاثنين جولة إقليمية تستمر حتى الـ23 من الشهر الجاري، تشمل كلا من تركيا وقطر والسعودية لبحث الملف السوري.

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وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان نشر الثلاثاء: "المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون السورية جيمس جيفري، سيتوجه إلى تركيا وقطر والسعودية في الفترة بين 15 و23 أكتوبر، لإجراء محادثات مع الحلفاء والشركاء حول سوريا​​​".

وأشار البيان إلى أن المبعوث سيجتمع في تركيا مع مسؤولين رسميين، وقادة في المعارضة السورية وهيئات المجتمع المدني السوري.

وأضافت: "في قطر والمملكة العربية السعودية، سيؤكد المبعوث على موقف الولايات المتحدة بأن أي هجوم عسكري على إدلب سيكون تصعيدا متهورا للصراع في سوريا وفي المنطقة".

يشار إلى أن موفد الرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف كان قد وصل إلى السعودية أمس والتقى مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ووزير الخارجية عادل الجبير، وتم خلال اللقاء بحث الأزمة السورية وآخر المستجدات.

المصدر: وكالات