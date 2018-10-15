شاهد.. أول هبوط في مطار "سفنكس" المصري الجديد

استقبل مطار سفنكس الدولي المصري الجديد، أول طائرة تابعة لشركة مصر للطيران للخطوط الداخلية في إطار التشغيل التجريبي للمطار بحضور وزير الطيران المدني الفريق يونس المصري.

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وتسلمت الشركة المصرية للمطارات "سفنكس" وتقوم حاليا بإدارته وتشغيله، لحين الافتتاح الرسمي وانتهت الشركة من تجهيز كافة المعدات والأجهزة والرادارت والأجهزة الملاحية في المطار، وتوزيع العاملين بمختلف صالات السفر والوصول ومناطق وصول وسفر الركاب.

وتم تشديد الإجراءات الأمنية والتأمينية بجميع الطرق والمحاور المؤدية من وإلى مطار سفنكس، غرب القاهرة بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي.

ويخدم المطار الجديد مدن 6 أكتوبر والشيخ زايد ومحافظات الفيوم وبني سويف والمنيا، ويقع بالقرب من المتحف المصري الكبير ومنطقة الهرم، ويخدم المناطق السياحية بالقاهرة باستقباله رحلات اليوم الواحد، ويهدف المطار لتخفيف الضغط على مطار القاهرة.

ويتكون المطار من مبنى الصالة الرئيسي وبرج مراقبة جوية و24 مكتبا خدميا، كما يوجد في المطار ممران رئيسيان للإقلاع والهبوط، بالإضافة إلى ممرات مساعدة للطوارئ، ويحتوي على 4 محطات كهرباء فرعية، ومبنى للأرصاد الجوية، ويستوعب 300 راكب في الساعة، وتقع بوابته الرئيسية على طريق إسكندرية الصحراوي.

المصدر: أخبار اليوم