دمشق تشعر بالأمان بعد نصب صواريخ "إس-300" في سوريا

أشار وزير الخارجية السوري وليد المعلم إلى أن منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-300" التي تسلمتها سوريا من روسيا مؤخرا، ستعزز أمن سوريا والمنطقة.

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وقال المعلم، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي إبراهيم الجعفري في دمشق اليوم: "إس-300" سلاح دفاعي وليس هجوميا.. نحن أكثر أمنا بوجود هذا السلاح.. "إس-300" يؤدي إلى استقرار الأمن بالمنطقة"​​​.

وأضاف: "هذا حقنا في أن نكون أكثر حماية من الهجمات الإسرائيلية وغيرها من الهجمات".

وكانت روسيا قد سلمت سوريا منظومة "إس-300" مؤخرا، بعد حادث إسقاط الدفاعات السورية طائرة "إيل-20" روسية بالخطأ، ومقتل 15 عسكريا روسيا كانوا على متنها، جراء تستّر مقاتلات إسرائيلية بالطائرة الروسية.

المصدر: وكالات