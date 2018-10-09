الكرملين يرفض التعليق على شروط تسليم "إس-300" إلى سوريا

أكد الناطق الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن عملية تسليم صواريخ الدفاع الجوي "إس-300" إلى سوريا، قد تمت، مضيفا أن السؤال حول شروط التسليم يوجه إلى إلى وزارة الدفاع الروسية.

وردا على السؤال حول شروط تسليم صواريخ الدفاع الجوي "إس-300" إلى سوريا قال بيسكوف: "هذا السؤال يجب أن يوجه إلى وزارة الدفاع، عملية التسليم حقا استكملت".

يذكر أن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أبلغ الرئيس الروسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية، فلاديمير بوتين، في اجتماع مجلس الأمن الروسي الذي عقد منذ أسبوع بأن عملية تسليم منظومة صواريخ الدفاع الجوي من طراز "إس-300" قد استكملت عمليا.

وكشف مصدر عسكري أمس الاثنين أن موسكو زودت سوريا بـ 3 كتائب من أنظمة "إس 300" للدفاع الجوي بلا مقابل.

ونقلت وكالة "تاس" عن المصدر أنه "تم يوم 1 أكتوبر إنجاز 3 كتائب "إس 300" لسوريا، تضم كل كتيبة 8 منصات إطلاق".

المصدر: وكالات