لقطات جديدة مثيرة لنقل صواريخ "إس-300" الروسية إلى سوريا

بثت قناة "زفيزدا" التلفزيونية الروسية، اليوم الأحد، لقطات جديدة تظهر عملية نقل منظومات "إس-300" الروسية المضادة للجو إلى سوريا.

ويظهر التسجيل إنزال صواريخ "إس-300" من طائرة النقل العسكرية "آن-124 روسلان".

وقررت موسكو تزويد سوريا بمنظومات "إس-300" بعد حادثة مقتل 15 عسكريا روسيا جراء إسقاط طائرة "إيل-20" بالخطأ أثناء تصدي مضادات الجو السورية لغارة شنتها مقاتلات إسرائيلية. وحملت وزارة الدفاع الروسية تل أبيب المسؤولية عن مقتلهم، متهمة الطيارين الإسرائيليين بالتستر وراء الطائرة الروسية لوضعها تحت نيران الصواريخ السورية.

المصدر: زفيزدا