الأمن المصري يصفّي 9 إرهابيين في الصعيد

‎تمكنت قوات الأمن المصري من تصفية 9 عناصر إرهابية في تبادل لإطلاق النار، في كهف جبلي بإحدى المناطق الوعرة على طريق الصعيد.

إقرأ المزيد

وكشفت معلومات الأمن الوطني المصري عن تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية في كهف جبلي بإحدى المناطق الوعرة الكائنة بطريق أسيوط سوهاج الصحراوي الغربي، وحيازتهم أسلحة نارية متنوعة، وقيامهم بإعداد عبوات متفجرة، واعتزامهم التحرك خلال الفترة القادمة لتنفيذ سلسلة من العمليات التخريبية تستهدف المنشآت الهامة والحيوية بالبلاد.

وأسفرت عمليات تمشيط المنطقة عن العثور على 9 قتلى من العناصر الإرهابية، و6 بنادق آلية عيار 7.62×39 مم، وعبوتين متفجرتين.

المصدر: الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية