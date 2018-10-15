الأمن المصري يصفّي 9 إرهابيين في الصعيد
Reuters Amr Abdallah Dalsh
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kxd5
تمكنت قوات الأمن المصري من تصفية 9 عناصر إرهابية في تبادل لإطلاق النار، في كهف جبلي بإحدى المناطق الوعرة على طريق الصعيد.
وكشفت معلومات الأمن الوطني المصري عن تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية في كهف جبلي بإحدى المناطق الوعرة الكائنة بطريق أسيوط سوهاج الصحراوي الغربي، وحيازتهم أسلحة نارية متنوعة، وقيامهم بإعداد عبوات متفجرة، واعتزامهم التحرك خلال الفترة القادمة لتنفيذ سلسلة من العمليات التخريبية تستهدف المنشآت الهامة والحيوية بالبلاد.
وأسفرت عمليات تمشيط المنطقة عن العثور على 9 قتلى من العناصر الإرهابية، و6 بنادق آلية عيار 7.62×39 مم، وعبوتين متفجرتين.
المصدر: الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)