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مقتل 10 مسلحين بتبادل إطلاق نار مع الأمن المصري في العريش

أخبار العالم العربي

مقتل 10 مسلحين بتبادل إطلاق نار مع الأمن المصري في العريش
Reuters
عناصر من القوات المصرية
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أفادت وسائل إعلام مصرية بمقتل 10 إرهابيين بتبادل إطلاق نار اليوم الثلاثاء مع قوات الأمن المصري في منطقة العريش شمال شرق سيناء.

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وبحسب المعلومات المتوفرة، فقد اتخذ الإرهابيون من إحدى المزارع المهجورة في منطقة العريش مأوى لهم، عازمين القيام ببعض العمليات العدائية. وقامت قامت قوات الأمن المصري بمداهمة تلك العناصر والقضاء عليهم.

وأسفرت الاشتباكات عن مقتلهم جميعا، وعثر بحوزتهم على 3 بنادق آلية و3 بنادق خرطوش و3 عبوات ناسفة معدة للتفجير وكمية كبيرة من الذخائر.

المصدر: اليوم السابع

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