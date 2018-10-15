أسرة خاشقجي تتوعد بمقاضاة "مروجي الاتهامات الزائفة"

نقلت صحيفة "عكاظ" عن أسرة الصحفي السعودي جمال خاشقجي تحذيرها من استغلال قضية اختفاء ابنها في مدينة اسطنبول التركية لتشويه صورة السعودية.

وأكد معتصم نجل خاشقجي في هذا الصدد أن ثقة الأسرة "بوطنهم لا حدود لها وأن المتاجرين في القضية سيخسؤون".

إقرأ المزيد

وأشار إلى أن الأسرة تنتظر نتائج التحقيق التي قيل إنها ستكون قريبة، مضيفا بنبرة متفائلة: "إن شاء الله الأمور مبشرة بالخير، لكن في هذا الوقت يجب علينا كسعوديين أن نتحد، نحن يد واحدة ومتكاتفون ومترابطون خلف حكومتنا وولاة أمرنا".

كما نقل عن أسرة خاشقجي أنها توعدت "مروجي الإشاعات حول قضية جمال ومطلقي الاتهامات الزائفة بالملاحقة القانونية".

المصدر: عكاظ