صحيفة تركية: صورة طبيب "فريق الاغتيال السعودي" الشرعي التقطت عام 2013!

شككت صحيفة "حرييت" التركية في الرواية التي تحدثت عن وصول فريق اغتيال مكون من 15 سعوديا إلى اسطنبول يوم اختفاء خاشقجي، وذلك بعد أن تبين أن صورة أهم أفراده التقطت عام 2013.

ولفتت الصحيفة إلى أن الطبيقي هو شخصية محورية في هذا الفريق الذي زعمت الأنباء أنه جاء إلى القنصلية السعودية في اسطنبول لقتل خاشقجي ومحو آثار الجريمة.

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ولفت صاحب المقالة إلى أنه انتبه إلى صورة المرأة المنقبة خلف الطبيقي، وتساءل عن هويتها وعن علاقتها بهذا الرجل، وهل كشفت عن وجهها عند دخولها أم لا.

وذكر أن صلاح محمد الطبيقي المولود عام 1971 هو رئيس الطب الشرعي في السعودية، وكان قيل إنه وصل مع 15 آخرين إلى اسطنبول على متن طائرة تابعة لشركة "Sky Prime Aviation".

وأفيد بأن أجهزة الأمن في اسطنبول بعد التحري توصلت إلى أن الصورة التقطت عام 2013، وليس في 2 أكتوبر 2018، وأن المرأة المنقبة خلف الطبيقي مجهولة.

وتبعا لذلك تساءل صاحب المقالة: هل صور أعضاء الفريق الآخرين التي نشرتها صحيفة الصباح، التقطت في تلك الليلة؟

المصدر: hurriyet