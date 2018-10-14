خطيبة خاشقجي تخاطب الجبير!
أعربت خديجة جنكيز خطيبة الإعلامي السعودي المختفي جمال خاشقجي، عن أسفها بسبب عدم رد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير على تساؤلات العالم حول قضية خطيبها.
وكتبت خديجة في تغريدة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أتساءل لماذا لا يجيب الجبير على تساؤلات العالم وهو يعلم أن بلاده في مأزق بسبب اختطافهم لخطيبي جمال خاشقجي وهذا ضد كل المواثيق الدولية وحقوق الإنسان".
اتسائل: لماذا لا يجيب #الجبير@AdelAljubeir على تساؤلات العالم وهو يعلم ان بلاده في مأزق بسبب اختطافهم لخطيبي #جمال_خاشقجي وهذا ضد كل المواثيق الدولية و #لحقوق_الإنسان#أين_جمال_خاشقجي#قتلوا_حلمي#اختفاء_خاشقجي@JKhashoggipic.twitter.com/GevuaHcQ8f— Hatice Cengiz / خديجة (@mercan_resifi) October 14, 2018
وتواجه السعودية موجة من الانتقادات والتهديد بفرض العقوبات عليها إثر أزمة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي عقب مراجعته قنصلية بلاده في اسطنبول يوم الـ2 أكتوبر، حيث شوهد آخر مرة وهو يدخل القنصلية للحصول على وثائق لإتمام زواجه من خطيبته التي كانت تنتظره أمام القنصلية، وقالت إنه لم يخرج منها.
هذا وأكدت الخارجية السعودية، اليوم الأحد، رفضها لأي اتهامات أو تهديد بفرض عقوبات اقتصادية على الرياض، مشددة على أنه في حال اتخاذ أي إجراءات ضدها، فإنها سترد عليها بإجراءات أشد.
ونشرت وزارة الخارجية بيانها بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسعودية، بعقوبات "صارمة" إذا ثبت تورطها في اختفاء الصحفي والكاتب جمال خاشقجي، وجاء فيه:
المملكة العربية السعودية 🇸🇦— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) 14 октября 2018 г.
ترفض أي تهديدات ومحاولات للنيل منها pic.twitter.com/jAsipJwTWa
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك خيارات أخرى لمعاقبة الرياض عدا وقف بيع السلاح إن ثبت تورطّها في قتل الصحفي جمال خاشقجي.
وأوضح أن وقف بيع الأسلحة للمملكة سيكون بمثابة معاقبة الولايات المتحدة لنفسها، كما أشار ترامب إلى أن الأمور لا تبدو جيدة حيال اختفاء خاشقجي.
المصدر: وكالات + تويتر