خطيبة خاشقجي تخاطب الجبير!

أعربت خديجة جنكيز خطيبة الإعلامي السعودي المختفي جمال خاشقجي، عن أسفها بسبب عدم رد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير على تساؤلات العالم حول قضية خطيبها.

وكتبت خديجة في تغريدة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أتساءل لماذا لا يجيب الجبير على تساؤلات العالم وهو يعلم أن بلاده في مأزق بسبب اختطافهم لخطيبي جمال خاشقجي وهذا ضد كل المواثيق الدولية وحقوق الإنسان".

وتواجه السعودية موجة من الانتقادات والتهديد بفرض العقوبات عليها إثر أزمة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي عقب مراجعته قنصلية بلاده في اسطنبول يوم الـ2 أكتوبر، حيث شوهد آخر مرة وهو يدخل القنصلية للحصول على وثائق لإتمام زواجه من خطيبته التي كانت تنتظره أمام القنصلية، وقالت إنه لم يخرج منها.

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هذا وأكدت الخارجية السعودية، اليوم الأحد، رفضها لأي اتهامات أو تهديد بفرض عقوبات اقتصادية على الرياض، مشددة على أنه في حال اتخاذ أي إجراءات ضدها، فإنها سترد عليها بإجراءات أشد.

ونشرت وزارة الخارجية بيانها بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسعودية، بعقوبات "صارمة" إذا ثبت تورطها في اختفاء الصحفي والكاتب جمال خاشقجي، وجاء فيه:

المملكة العربية السعودية 🇸🇦

ترفض أي تهديدات ومحاولات للنيل منها pic.twitter.com/jAsipJwTWa — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) 14 октября 2018 г.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك خيارات أخرى لمعاقبة الرياض عدا وقف بيع السلاح إن ثبت تورطّها في قتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأوضح أن وقف بيع الأسلحة للمملكة سيكون بمثابة معاقبة الولايات المتحدة لنفسها، كما أشار ترامب إلى أن الأمور لا تبدو جيدة حيال اختفاء خاشقجي.

المصدر: وكالات + تويتر