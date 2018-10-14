 
مباشر

السعوديون يوجهون رسائل قوية لولي عهدهم في أزمة خاشقجي

أخبار العالم العربي

السعوديون يوجهون رسائل قوية لولي عهدهم في أزمة خاشقجي
Reuters / Charles Platiau
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kx99

أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية وسما تفاعليا حمل عنوان #كلنا_ثقه_في_محمد_بن_سلمان، عبروا من خلاله عن موقفهم الثابت ضد المؤامرات التي تحاك ضد بلادهم وقيادتها.

وأكد المغردون استحالة النيل من المملكة، لثقتهم بالقيادة ممثلة بالملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وتأتي هذه التغريدات في خضم أزمة الصحفي السعودي جمال خاشقجي المختفي بعد زيارته لقنصلية بلاده في اسطنبول مؤخرا.

وتتعرض السعودية لموجة من الانتقادات والتهديد بفرض العقوبات عليها إثر أزمة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي عقب مراجعته قنصلية بلاده في اسطنبول مؤخرا.

وشوهد خاشقجي آخر مرة في الثاني من أكتوبر الحالي وهو يدخل إلى القنصلية السعودية في اسطنبول للحصول على وثائق لإتمام زواجه، وقالت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج إنه لم يخرج من القنصلية.

المصدر: وكالات + تويتر

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ماذا حدث في رحلة "سويوز إم إس-10" الأخيرة؟