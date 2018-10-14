السعوديون يوجهون رسائل قوية لولي عهدهم في أزمة خاشقجي

أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية وسما تفاعليا حمل عنوان #كلنا_ثقه_في_محمد_بن_سلمان، عبروا من خلاله عن موقفهم الثابت ضد المؤامرات التي تحاك ضد بلادهم وقيادتها.

وأكد المغردون استحالة النيل من المملكة، لثقتهم بالقيادة ممثلة بالملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وتأتي هذه التغريدات في خضم أزمة الصحفي السعودي جمال خاشقجي المختفي بعد زيارته لقنصلية بلاده في اسطنبول مؤخرا.

We trust him, we know what is the sake of this country and for all of us , we all with him and follow his decision. Every single decision he takes we all agree with. Enemies see what we can do & u ganna be a lesson for everyone. 🇸🇦💚 #كلنا_ثقه_في_محمد_بن_سلمان#DeletingUberpic.twitter.com/2XChe4akUe — T.Kinji (@listenBe4UJudge) 14 октября 2018 г.

وتتعرض السعودية لموجة من الانتقادات والتهديد بفرض العقوبات عليها إثر أزمة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي عقب مراجعته قنصلية بلاده في اسطنبول مؤخرا.

وشوهد خاشقجي آخر مرة في الثاني من أكتوبر الحالي وهو يدخل إلى القنصلية السعودية في اسطنبول للحصول على وثائق لإتمام زواجه، وقالت خطيبته التي كانت تنتظره في الخارج إنه لم يخرج من القنصلية.

المصدر: وكالات + تويتر