في زيارة يلتقي خلالها الأسد.. وزير الخارجية العراقي يصل إلى دمشق

أعلنت وزارة الخارجية العراقية عن وصول وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري اليوم الأحد إلى دمشق لبحث الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة وسبل تطوير العلاقات بين البلدين.

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وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد محجوب إن "وزير الخارجية إبراهيم الجعفري وصل قبل قليل إلى العاصمة السورية دمشق في زيارة رسمية تستغرق يومين".



وأضاف محجوب أن "الجعفري سيلتقي خلال الزيارة الرئيس بشار الأسد وكبار المسؤولين السوريين، لبحث الأوضاع الأمنية والسياسية في المنطقة وتطور العلاقات بين البلدين".

وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم قد وجه دعوة رسمية مطلع الشهر الحالي لوزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري لزيارة دمشق، في إطار مساعي فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين.

المصدر: "السومرية"